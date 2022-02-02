"Посмотрим, у кого как сложится". 80-летний Масляков рассказал о своей болезни и назвал новых ведущих КВН

"Меня сегодня нет с вами, коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но игра не может выходить без ведущего", – заявил Масляков.

Он отметил, что его заменят известные участники КВН, а также люди, которые хорошо знают проект.

"И посмотрим, у кого как с ведением сложится все", – подытожил он.

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