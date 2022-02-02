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02 февраля, 2022
 
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"Посмотрим, у кого как сложится". 80-летний Масляков рассказал о своей болезни и назвал новых ведущих КВН

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Масляков: КВН не может выходить без ведущего
Масляков: КВН не может выходить без ведущего
Фото: kvn.ru

80-летний президент российского Клуба веселых и находчивых (КВН), ведущий Александр Масляков 2 февраля на странице проекта в Instagram разместил ролик, в котором заявил, что не сможет принять участие в съемках нового, 61-го, сезона.

"Меня сегодня нет с вами, коронавирус второй раз подкрадывается ко мне. Говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но игра не может выходить без ведущего", – заявил Масляков.

Он отметил, что его заменят известные участники КВН, а также люди, которые хорошо знают проект.

"И посмотрим, у кого как с ведением сложится все", – подытожил он.

Контекст:

Масляков родился в 1941 году. Он вел программу КВН на российском телевидении с 1964-го по 1972 год, а затем – с 1986 года и по настоящее время.

Теги: телевидение, Александр Масляков, КВН, болезнь, коронавирус, ведущий
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