"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова

Соцсети обсуждают фото 78-летнего российского ведущего Александра Маслякова, которое разместила в сети певица Полина Гагарина.

Масляков ведет КВН с 1964 года Фото: kvn.ru

Российская певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram совместное фото с 78-летним президентом Клуба веселых и находчивых (КВН), ведущим Александром Масляковым.

"Подумать только, в следующем году КВН исполнится 60, а его основателю Маслякову – 80!" – подписала она снимок.

"Масляков уже такой старенький", – заметили пользователи сети.

"Живее всех живых!" – прокомментировали снимок фолловеры.

"Даже на 60 не выглядит", – считают подписчики Гагариной.

Масляков родился в 1941 году. Он вел программу КВН на российском телевидении с 1964-го по 1972 год, а затем с 1986 года и по настоящее время.