"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова

Российская певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram совместное фото с 78-летним президентом Клуба веселых и находчивых (КВН), ведущим Александром Масляковым.
"Подумать только, в следующем году КВН исполнится 60, а его основателю Маслякову – 80!" – подписала она снимок.
"Масляков уже такой старенький", – заметили пользователи сети.
"Живее всех живых!" – прокомментировали снимок фолловеры.
"Даже на 60 не выглядит", – считают подписчики Гагариной.
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Переехала на время из кресла Голоса в кресло жюрю КВН! Давно мечтала оказаться здесь и не зря - было здорово все - компания, зал, команды, игра. Светлогорск , спасибо за те * плыи * прие * м! Подумать только, в следующем году у фестиваля двои * нои * юбилеи * - КВН исполнится 60, а его основателю и бессменному ведущему Александру Васильевичу Маслякову 80 лет! Спасибо за приглашение, для меня большая честь быть вашим гостем. Возможно, я не эксперт в юморе, но смеялась от души! #полинагагарина #мыначинаемКВН
Масляков родился в 1941 году. Он вел программу КВН на российском телевидении с 1964-го по 1972 год, а затем с 1986 года и по настоящее время.