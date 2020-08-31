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31 августа, 2020
 
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"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова

Соцсети обсуждают фото 78-летнего российского ведущего Александра Маслякова, которое разместила в сети певица Полина Гагарина.

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Масляков ведет КВН с 1964 года
Масляков ведет КВН с 1964 года
Фото: kvn.ru

Российская певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram совместное фото с 78-летним президентом Клуба веселых и находчивых (КВН), ведущим Александром Масляковым.

"Подумать только, в следующем году КВН исполнится 60, а его основателю Маслякову – 80!" – подписала она снимок. 

"Масляков уже такой старенький", – заметили пользователи сети. 

"Живее всех живых!" – прокомментировали снимок фолловеры. 

"Даже на 60 не выглядит", – считают подписчики Гагариной. 

Масляков родился в 1941 году. Он вел программу КВН на российском телевидении с 1964-го по 1972 год, а затем с 1986 года и по настоящее время.

Теги: Россия, Александр Масляков, КВН, Полина Гагарина
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