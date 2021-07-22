"Посмотрите, как он похож на отца и бабушку". В сети обсуждают новое фото старшего сына герцога и герцогини Кембриджских

В публикации отмечается, что снимок был сделан герцогиней Кембриджской. На фото принц Джордж запечатлен в полосатой тенниске и синих джинсах на капоте Land Rover Defender. Издание Evening Standart отмечает, что этот автомобиль ассоциируется с покойным принцем Филиппом.

"Так сильно похож на Уильяма", – прокомментировали фото подписчики.

"Боже мой, посмотрите, как он похож на отца и бабушку. С днем рождения, юный принц", – написали в комментариях пользователи сети.