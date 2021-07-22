"Посмотрите, как он похож на отца и бабушку". В сети обсуждают новое фото старшего сына герцога и герцогини Кембриджских

В публикации отмечается, что снимок был сделан герцогиней Кембриджской. На фото принц Джордж запечатлен в полосатой тенниске и синих джинсах на капоте Land Rover Defender. Издание Evening Standart отмечает, что этот автомобиль ассоциируется с покойным принцем Филиппом.
"Так сильно похож на Уильяма", – прокомментировали фото подписчики.
"Боже мой, посмотрите, как он похож на отца и бабушку. С днем рождения, юный принц", – написали в комментариях пользователи сети.
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Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.
За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.
Герцогиня Кембриджская время от времени делится в сети снимками своих детей, которые сделала сама. По словам жены принца Уиляьма, ее дети часто просят, чтобы она их не фотографировала.