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22 июля, 2020
 
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"Посмотрите, как он вырос!" Кенсингтонский дворец обнародовал новый снимок принца Джорджа

Принцу Джорджу – старшему сыну принца Уильяма и его жены, герцогини Кембриджской Кэтрин, 22 июля исполнилось семь лет. Накануне дня рождения герцогиня Кембриджская устроила для него фотосессию.

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Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин воспитывают двух сыновей и дочь
Принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кэтрин воспитывают двух сыновей и дочь
Фото: ЕРА

На странице Кенсингтонского дворца в Instagram по случаю дня рождения принца Джорджа – старшего сына герцогини Кембриджской Кэтрин и принца Уильяма – обнародовано его новое фото. 

"Снимки сделаны герцогиней Кембриджской накануне дня рождения принца Джорджа", – говорится в публикации. 

"Посмотрите, как он вырос", – отреагировали на снимок подписчики страницы. 

"Ой, он такой взрослый", – комментируют фото именинника фолловеры.

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. 16 ноября 2010 года Кларенс-хаус объявил, что принц Уильям женится на своей избраннице.

Во время помолвки принц подарил Миддлтон кольцо своей матери, принцессы Уэльской Дианы.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

Теги: Великобритания, принц Джордж, принц Уильям, герцогиня Кембриджская Кэтрин
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