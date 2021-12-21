"Постарел Гриша", "Какое уставшее лицо". 59-летний Лепс показал, как выглядит в первый день после развода

"Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше", – подписал он публикацию.
"Для начала – бросить курить", – написала catherinedragan.
"Постарел Гриша. Сил вам и долгих лет", – прокомментировал dens_kv.
"Какое уставшее лицо", – отметила nadezhdapiliasova.
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Лепс (настоящая фамилия – Лепсверидзе) родился 16 июля 1962 года в Сочи, РФ. Окончил музыкальное училище. В начале 1990-х пел в ресторанах и казино. Стал широко известен в середине 90-х после исполнения песни "Натали" из дебютного альбома "Храни вас Бог".
Шаплыкова родилась 13 мая 1972 года в Никополе. Окончила хореографическое отделение Крымского училища культуры, танцевала в балете латвийской певицы Лаймы Вайкуле.
Шаплыкова была второй женой Лепса. Они познакомились в 2000 году в одном из ночных клубов. Они поженились в 2003-м, спустя год после рождения старшей дочери Евы. В 2007-м у них родилась вторая дочь Николь, а в 2010-м – сын Иван.
В 2017 году певец попал в базу украинского сайта "Миротворец" за слова о том, что в ходе военного конфликта в Украине друг с другом разбираются украинцы, а россияне там не воюют.