"Постарел Гриша", "Какое уставшее лицо". 59-летний Лепс показал, как выглядит в первый день после развода

Лепс: Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше Фото: gvleps / Instagram

"Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше", – подписал он публикацию.

"Для начала – бросить курить", – написала catherinedragan.

"Постарел Гриша. Сил вам и долгих лет", – прокомментировал dens_kv.

"Какое уставшее лицо", – отметила nadezhdapiliasova.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григории * Лепс (@gvleps)