"Потешные", "Любящая семья". Солистка Onuka умилила сеть теплыми семейными фото

"Женино 38-е праздничное утро", – подписала она снимок.

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"Потешные такие", – написала певица Алина Паш.

"Вы – любящая семья", – прокомментировала elenaeffimova.

"Гармония на этих фото, за этим так мило наблюдать", – добавила natka_fedorchuk.

Контекст:

Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саунд-продюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.

14 мая 2020 года Жижченко родила сына Александра. Певица не сообщала о беременности. Она впервые показала сына 15 июня.