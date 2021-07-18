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18 июля, 2021
 
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"Потешные", "Любящая семья". Солистка Onuka умилила сеть теплыми семейными фото

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Жижченко: Женино 38-е праздничное утро
Жижченко: Женино 38-е праздничное утро
Фото: onukaofficial / Instagram

Фронтвумен украинской группы Onuka Ната Жижченко 18 июля поделилась в Instagram несколькими семейными фото. Снимки были сделаны еще в мае по случаю 38-го дня рождения ее супруга Евгения Филатова.

"Женино 38-е праздничное утро", – подписала она снимок.

"Потешные такие", – написала певица Алина Паш.

"Вы – любящая семья", – прокомментировала elenaeffimova.

"Гармония на этих фото, за этим так мило наблюдать", – добавила natka_fedorchuk.

Контекст:

Ната Жижченко и Евгений Филатов познакомились в 2008 году. Филатов выступал саунд-продюсером в проектах Жижченко. Пара оформила отношения в 2016 году.

14 мая 2020 года Жижченко родила сына Александра. Певица не сообщала о беременности. Она впервые показала сына 15 июня.

Теги: Onuka, семья, Ната Жижченко
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