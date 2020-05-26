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26 мая, 2020
 
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Повторов не будет. Джазовый фестиваль во Львове состоится онлайн

Международному джазовому фестивалю Leopolis Jazz Fest в 2020 году исполняется 10 лет. Организаторы анонсировали проведение фестиваля в начале июня в онлайн-формате.

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Первый Leopolis Jazz Fest состоялся в 2011 году
Первый Leopolis Jazz Fest состоялся в 2011 году
Фото: Leopolis Jazz Fest / Facebook

Международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest, которому в 2020 году исполняется 10 лет, пройдет с 4-го по 7 июня в онлайн-формате. Об этом сообщается на странице фестиваля в Facebook.

По словам организаторов, выступления артистов, которые состоялись в предыдущие годы, будут показаны на официальном канале Leopolis Jazz Fest в YouTube без сохранения эфира – посмотреть концерт в повторе не получится. 

Ссылка на трансляцию, говорится в сообщении, будет обнародована на странице фестиваля в Facebook в день концерта.

https://www.facebook.com/leopolisjazz/posts/2883638115022631

Первый фестиваль Leopolis Jazz Fest состоялся в 2011 году. В 2016 The Guardian внесла фестиваль в список лучших европейских джаз-фестивалей.  Фестиваль проходит на трех сценах, которые расположены в разных районах города. Сцена имени Рознера находится в парке имени Хмельницкого. 

Теги: Львов, Украина, фестиваль, джаз
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