Повзрослевшая обладательница титула "Самая красивая девочка в мире" засветила сосок в прозрачном лифе

Образ 20-летней модели на фото дополнили черный пиджак и мини-юбка.

В подписи к публикации Блондо отметила французский бренд нижнего белья.

"Самая красивая", – написала marleenspics1.

"Секси", – прокомментировал vickie_07_.

Контекст:

Тилан Блондо родилась 5 апреля 2001 года. Ее мать Вероника Любри в прошлом была телеведущей, а сейчас является дизайнером детских нарядов и одежды для будущих мам. Отец Тилан Патрик Блондо – известный футболист.

Блондо начала карьеру фотомодели в четыре года. В 10 лет она снялась в провокационной фотосессии для Vogue, после чего издание обвинили в растлении малолетних. Об этом в 2011 году сообщило американское издание Daily Mail.

В 2018 году ее лицо было названо самым красивым на планете по версии американского развлекательного сайта TC Candler.

Блондо сотрудничает с такими брендами, как Chanel, Little Eleven Paris, H&M, Dolce&Gabbana, L’Oréal Paris.

В 2014 году она сыграла роль Габриэль в фильме "Белль и Себастьян: Приключение продолжается".