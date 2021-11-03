"Познакомился, когда ей было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?" Авербух рассказал, как начинался их роман с Арзамасовой

"Я познакомился с ней, когда ее пригласили в проект "Ледниковый период". Это была вообще не моя идея – пригласить Лизу. Я считал, что она слишком юная – ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?". У нас все-таки много танцев про любовь, отношения. Она, конечно, очаровала. Лиза не может не очаровать", – рассказал фигурист.

По словам Авербуха, после завершения того проекта они снова встретились спустя 10 лет.

"Я увидел 25-летнюю девушку. И нам сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке. Она мне всегда нравилась", – признался он.