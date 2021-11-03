Бульвар Шоубиз
 
03 ноября, 2021
 
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"Познакомился, когда ей было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?" Авербух рассказал, как начинался их роман с Арзамасовой

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Арзамасова младше Авербуха на 21 год
Арзамасова младше Авербуха на 21 год
Фото: liza_arzamasova / Instagram

47-летний российский фигурист Илья Авербух познакомился со своей нынешней женой, 26-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой, когда ей было 15 лет. Об этом он рассказал в шоу "50 вопросов. Спорт", которое 2 ноября вышло на на видеосервисе Premier.

"Я познакомился с ней, когда ее пригласили в проект "Ледниковый период". Это была вообще не моя идея – пригласить Лизу. Я считал, что она слишком юная – ей тогда было 15 лет. Возникал вопрос: "А что с ней делать?". У нас все-таки много танцев про любовь, отношения. Она, конечно, очаровала. Лиза не может не очаровать", – рассказал фигурист.

По словам Авербуха, после завершения того проекта они снова встретились спустя 10 лет.

"Я увидел 25-летнюю девушку. И нам сразу захотелось быть вместе. Мы поняли, что говорим на одном языке. Она мне всегда нравилась", – признался он.

Контекст:

Арзамасова и Авербух сообщили о свадьбе в декабре 2020 года. Авербух старше жены на 21 год.  По информации российского таблоида StarHit, об отношениях пары стало известно летом 2020 года.

16 августа 2021 года у пары родился сын. Для Арзамасовой это первый брак. Она стала второй женой Авербуха. Ранее Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. У пары есть общий сын Мартин (2004). 

Арзамасова известна по роли вундеркинда Галины Сергеевны Васнецовой в сериале "Папины дочки" на канале СТС.

Теги: семья, Елизавета Арзамасова, Илья Авербух
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