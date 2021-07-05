"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках

Топольская: Хотелось бы, чтобы на вечеринках появлялось все больше внимательных и образованных людей, а промоутеры обеспечивали бы все необходимые условия для поддержания чистоты танцполов Фото: nastia.dj / Instagram

34-летняя артистка запостила у себя в Instagram свое фото, запечатленное на фоне мусора.

"Вам нравится танцевать на пустых стаканах и банках в клубах? Я видела это очень много раз. Что это за культура? Неужели так сложно выбросить пустой стакан в корзину после того, как вы его допили? Почему всем приходится испытывать дискомфорт из-за того, что некоторые из вас этого не делают?" – написала Топольская.

Она подчеркнула, что всегда убирает за собой мусор, а если рядом нет урны – кладет бутылки и стаканы в рюкзак или в карман.

"Даже не представляю, как бросить окурок на пол. Меня это действительно беспокоит. Я не могу расслабиться и танцевать, если есть что-то под ногами. В Украине этого нет. Хотелось бы, чтобы на вечеринках появлялось все больше и больше внимательных и образованных людей, а промоутеры обеспечивали бы все необходимые условия для поддержания чистоты танцполов", – написала музыкант.

Она добавила, что считает такое поведение и организаторов, не обеспечивших условиях для соблюдения чистоты, и поклонников – позором.

"Пожалуйста, не поленитесь! Не будьте дикими! Просто позаботьтесь о том, что вы использовали, и бросьте это в нужное место. В противном случае это позор! Я серьезно", – резюмировала Топольская.

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