Бульвар Шоубиз
 
05 июля, 2021
 
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"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках

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Топольская: Хотелось бы, чтобы на вечеринках появлялось все больше внимательных и образованных людей, а промоутеры обеспечивали бы все необходимые условия для поддержания чистоты танцполов
Топольская: Хотелось бы, чтобы на вечеринках появлялось все больше внимательных и образованных людей, а промоутеры обеспечивали бы все необходимые условия для поддержания чистоты танцполов
Фото: nastia.dj / Instagram

Анастасия Топольская – супруга экс-нардепа, а сейчас члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, известная в музыкальных кругах как DJ Nastia, пожаловалась на мусор, который остается на танцплощадках.

34-летняя артистка запостила у себя в Instagram свое фото, запечатленное на фоне мусора.

"Вам нравится танцевать на пустых стаканах и банках в клубах? Я видела это очень много раз. Что это за культура? Неужели так сложно выбросить пустой стакан в корзину после того, как вы его допили? Почему всем приходится испытывать дискомфорт из-за того, что некоторые из вас этого не делают?" – написала Топольская.

Она подчеркнула, что всегда убирает за собой мусор, а если рядом нет урны – кладет бутылки и стаканы в рюкзак или в карман.

"Даже не представляю, как бросить окурок на пол. Меня это действительно беспокоит. Я не могу расслабиться и танцевать, если есть что-то под ногами. В Украине этого нет. Хотелось бы, чтобы на вечеринках появлялось все больше и больше внимательных и образованных людей, а промоутеры обеспечивали бы все необходимые условия для поддержания чистоты танцполов", – написала музыкант.

Она добавила, что считает такое поведение и организаторов, не обеспечивших условиях для соблюдения чистоты, и поклонников – позором.

"Пожалуйста, не поленитесь! Не будьте дикими! Просто позаботьтесь о том, что вы использовали, и бросьте это в нужное место. В противном случае это позор! Я серьезно", – резюмировала Топольская.

Контекст:

Топольская родилась 20 мая 1987 года в селе Фащивка Луганской области. Окончила в 2004 году Донецкий университет экономики и торговли. В 2005 году увлеклась электронной музыкой и диджейством, дебют Топольской как диджея был в этом же году в Ивано-Франковске.

Об отношениях Лещенко и Топольской стало известно в июле 2016 года. В сентябре 2016 года нардеп заявил, что впереди свадьба, которая пройдет "по высшим стандартам".

В сентябре 2017 года они поженились.

В конце 2019 года бывшего нардепа Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці".

Теги: музыка, банки, Сергей Лещенко, мусор, ночной клуб, Анастасия Топольская, диджей, бутылки
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