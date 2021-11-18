  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"

Певица выбрала для посещения мероприятия клетчатую рубашку и лосины.
Вручив Николаеву цветы, певица предложила ему вместе спеть песню "Желтые тюльпаны", которую он написал для нее в 1990 году.
"Народ просит. Игорь Юрьевич, давайте сбацаем", – обратилась она к нему, а спустя несколько секунд начала петь, стоя возле сцены. Судя по всему, Николаев не предложил ей подняться.
"Позорище! Сольный концерт маэстро, явилось нечто в лосинах и рубахе, попыталось без фанеры "спеть". Зачем? Жесть", – не оценили поступок артистки поклонники Николаева.
"Наташка в очередной раз довела до слез, вы лучшие", – поддержали певицу зрители.
Наташа Королева (настоящее имя певицы – Наталия Порывай) родилась в 1973 году в Киеве. В 1990-м певица презентовала первую песню, написанную для нее Николаевым, под названием "Желтые тюльпаны". Композиция сделала ее знаменитой. В 1992 году артистка вышла замуж за Николаева, а в 2001-м их брак распался.
В настоящее время певица живет в браке с танцором Сергеем Глушко, известным как стриптизер Тарзан. У пары есть сын Архип (2002).