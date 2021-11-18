  "Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны"

В 1992 году Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева, а в 2001-м их брак распался Фото: star_albumm / Instagram

Певица выбрала для посещения мероприятия клетчатую рубашку и лосины.

Вручив Николаеву цветы, певица предложила ему вместе спеть песню "Желтые тюльпаны", которую он написал для нее в 1990 году.

"Народ просит. Игорь Юрьевич, давайте сбацаем", – обратилась она к нему, а спустя несколько секунд начала петь, стоя возле сцены. Судя по всему, Николаев не предложил ей подняться.

"Позорище! Сольный концерт маэстро, явилось нечто в лосинах и рубахе, попыталось без фанеры "спеть". Зачем? Жесть", – не оценили поступок артистки поклонники Николаева.

"Наташка в очередной раз довела до слез, вы лучшие", – поддержали певицу зрители.

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Видео: Руслан Щедрин / YouTube