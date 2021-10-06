  "Позволь им это". Билли Айлиш в сильно декольтированном платье энергично потрясла грудью перед камерой на концерте рэп-исполнительницы. Видео

Билли Айлиш пришла на концерт рэп-певицы в черном платье с глубоким декольте, дополнив образ косынкой. Во время танца Билли Айлиш энергично трясла полуобнаженной грудью перед камерой.

Обнародованный ролик стал предметом активного обсуждения в социальных сетях.

"Билли Айлиш с большими сиськами", – прокомментировали видео пользователи Twitter, разместив его у себя на странице.

BILLIE EILISH BOUNCING HER BIG BOOBS * #BillieEilish pic.twitter.com/JDX8fo6hXg — Spread Positivity (@bl7234) October 5, 2021

"Позволь им это", – поддержали танец певицы поклонники.

"У Билли Айлиш восхитительные подмышки", – обратили внимание фолловеры, заскринив снимки.

Танец Билли Айлиш также показали в программе Entertainment Tonight.

ВИДЕО

Видео: Entertainment Tonight / YouTube

"Мне так нравится, что Билли наслаждается собой и своей красотой", – прокомментировали ролик пользователи YouTube.