Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты

В ролике актер, обращаясь с экранов к населению страны-агрессора РФ, пожелал им "беречь себя" и поблагодарил за просмотры.
"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – сказал Депп.
Демонстрация ролика состоялась после того, как в июле российские пропагандистские ресурсы сообщили, что актер планирует осенью приехать в РФ, чтобы записать совместный трек с российскими артистами. Отмечалось, что за это он получит гонорар в размере $370 тыс.
По словам Дойтерса, ролик с участием Деппа был снят не только для россиян – он является частью глобального проката фильма "Жанна Дюбарри". При этом продюсер не прокомментировал показ французской ленты в стране-агрессоре, но опроверг заявления пропагадистов о якобы визите актера в Россию.
"Неа. Это видео было снято для глобального проката фильма. И визитов в Россию не будет", – заявил он.
Nope. It was a video made for the global release of the film. And there will be no visits to Russia.— Stephen Deuters (@sunstroke_house) July 13, 2023
Депп замалчивает нападение РФ на Украину. Ранее он неоднократно бывал в стране-агрессоре РФ (в 2013-м и 2018 годах).
В фильме "Жанна Дюбарри" рассказывается о романе Людовика XV с куртизанкой Жанной Дюбарри, роль которой играет Майвенн.
По сюжету куртизанка Жанна Вобернье "использует свой интеллект и очарование, чтобы подниматься по ступеням социальной лестницы". Она становится фавориткой Людовика XV, который, не подозревая о ее статусе куртизанки, "возвращает через нее свой аппетит к жизни".
В фильме также снимались французские актеры Пьер Ришар, Луи Гаррель, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори и другие.
Мировая премьера ленты состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале.