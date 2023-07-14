Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты

В ролике актер, обращаясь с экранов к населению страны-агрессора РФ, пожелал им "беречь себя" и поблагодарил за просмотры.

"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – сказал Депп.

Демонстрация ролика состоялась после того, как в июле российские пропагандистские ресурсы сообщили, что актер планирует осенью приехать в РФ, чтобы записать совместный трек с российскими артистами. Отмечалось, что за это он получит гонорар в размере $370 тыс.

По словам Дойтерса, ролик с участием Деппа был снят не только для россиян – он является частью глобального проката фильма "Жанна Дюбарри". При этом продюсер не прокомментировал показ французской ленты в стране-агрессоре, но опроверг заявления пропагадистов о якобы визите актера в Россию.

"Неа. Это видео было снято для глобального проката фильма. И визитов в Россию не будет", – заявил он.

Nope. It was a video made for the global release of the film. And there will be no visits to Russia. — Stephen Deuters (@sunstroke_house) July 13, 2023