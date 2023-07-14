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14 июля, 2023
 
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Представитель Деппа прокомментировал видео с участием актера, которое показали населению страны-агрессора РФ перед показом французской ленты

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Представитель Деппа опроверг слова российских пропагандистских СМИ о якобы визите актера в страну-агрессор РФ
Представитель Деппа опроверг слова российских пропагандистских СМИ о якобы визите актера в страну-агрессор РФ
Фото: ЕРА

Американский кинопродюсер и представитель американского актера Джонни Деппа Стивен Дойтерс 13 июля в Twitter прокомментировал видеообращение актера, которое показали в Москве перед показом французского фильма "Жанна Дюбарри" с его участием.

В ролике актер, обращаясь с экранов к населению страны-агрессора РФ, пожелал им "беречь себя" и поблагодарил за просмотры.

"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – сказал Депп.

Демонстрация ролика состоялась после того, как в июле российские пропагандистские ресурсы сообщили, что актер планирует осенью приехать в РФ, чтобы записать совместный трек с российскими артистами. Отмечалось, что за это он получит гонорар в размере $370 тыс.

По словам Дойтерса, ролик с участием Деппа был снят не только для россиян – он является частью глобального проката фильма "Жанна Дюбарри". При этом продюсер не прокомментировал показ французской ленты в стране-агрессоре, но опроверг заявления пропагадистов о якобы визите актера в Россию.

"Неа. Это видео было снято для глобального проката фильма. И визитов в Россию не будет", –  заявил он.

Контекст:

Депп замалчивает нападение РФ на Украину. Ранее он неоднократно бывал в стране-агрессоре РФ (в 2013-м и 2018 годах).

В фильме "Жанна Дюбарри" рассказывается о романе Людовика XV с куртизанкой Жанной Дюбарри, роль которой играет Майвенн.

По сюжету куртизанка Жанна Вобернье "использует свой интеллект и очарование, чтобы подниматься по ступеням социальной лестницы". Она становится фавориткой Людовика XV, который, не подозревая о ее статусе куртизанки, "возвращает через нее свой аппетит к жизни". 

В фильме также снимались французские актеры Пьер Ришар, Луи Гаррель, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори и другие.

Мировая премьера ленты состоялась в мае 2023 года на Каннском кинофестивале.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: актер, война России против Украины, Джонни Депп
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