"Джонни Депп, вы х...йло", – подписала видео Монро.
В ролике артист также благодарит россиян за просмотр его фильма.
"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – обратился к населению страны-агрессора России американский актер.
В фильме также снимались французские актеры Пьер Ришар, Луи Гаррель, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори и другие.
В июле российский пропагандистский ресурс Lenta.ru сообщил, что актер планирует осенью приехать в РФ, чтобы записать совместный трек с российскими артистами. Отмечалось, что за это он получит гонорар в размере $370 тыс.
Депп замалчивает нападение РФ на Украину.