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13 июля, 2023
 
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Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"

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Депп планирует приехать осенью в страну-агрессора РФ
Депп планирует приехать осенью в страну-агрессора РФ
Фото: ЕРА

В Москве состоялся показ фильма "Жанна Дюбарри", в котором американский актер Джонни Депп сыграл главную роль. Перед показом россиянам включили короткое обращение актера, в котором он пожелал им "беречь себя". Соответствующее видео растиражировано в сети. Ролик в том числе опубликован в Telegram-канале украинской травести-дивы Монро.

"Джонни Депп, вы х...йло", – подписала видео Монро.

В ролике артист также благодарит россиян за просмотр его фильма.

"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – обратился к населению страны-агрессора России американский актер.

В фильме также снимались французские актеры Пьер Ришар, Луи Гаррель, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори и другие.

Контекст:

В июле российский пропагандистский ресурс Lenta.ru сообщил, что актер планирует осенью приехать в РФ, чтобы записать совместный трек с российскими артистами. Отмечалось, что за это он получит гонорар в размере $370 тыс.

Депп замалчивает нападение РФ на Украину.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: кино, война России против Украины, Джонни Депп, россияне
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