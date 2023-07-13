Депп записал видео для населения страны-агрессора РФ, в котором пожелал ему "беречь себя"

"Джонни Депп, вы х...йло", – подписала видео Монро.

В ролике артист также благодарит россиян за просмотр его фильма.

"Это Джонни Депп. Большое спасибо, что нашли время посмотреть наш фильм "Жанна Дюбарри". Я им очень горжусь и надеюсь, что вы получите удовольствие. Берегите себя и до встречи", – обратился к населению страны-агрессора России американский актер.

В фильме также снимались французские актеры Пьер Ришар, Луи Гаррель, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори и другие.