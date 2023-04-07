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07 апреля, 2023
 
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"Символизирует возвращение в профессию". Фестиваль в Каннах откроет фильм о романе Людовика XV и куртизанки с Деппом в главной роли. Видео

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Депп почти не говорил по-французски до начала съемок
Депп почти не говорил по-французски до начала съемок
Фото: maiwennofficial / Instagram

76-й Каннский кинофестиваль откроет мировая премьера исторической драмы французского режиссера Майвенн (Майвенн Ле Беско) "Жанна Дюбарри" с американским актером Джонни Деппом в роли короля Людовика XV. Об этом 5 апреля сообщило издание Variety со ссылкой на организаторов фестиваля.

Редакция отмечает, что "фильм символизирует возвращение Деппа в профессию после трехлетней паузы" из-за судебных разбирательств с  бывшей женой, американской актрисой Эмбер Херд. Судебная тяжба завершилась разбирательством по делу о клевете, которое выиграл Депп

В публикации сообщается, что Депп почти не говорил по-французски до начала съемок, поэтому "будет интересно посмотреть, как он справится с этим без акцента".

В фильме рассказывается о романе Людовика XV с куртизанкой Жанной Дюбарри, роль которой играет Майвенн.

По сюжету, отмечает Variety, Жанна Вобернье "использует свой интеллект и очарование, чтобы подниматься по ступеням социальной лестницы". Она становится фавориткой Людовика XV, который, не подозревая о ее статусе куртизанки, "возвращает через нее свой аппетит к жизни". 

В фильме также снимались французские актеры Пьер Ришар, Луи Гаррель, Мельвиль Пупо, Паскаль Греггори и другие.

ВИДЕО
Видео: FilmsActu / YouTube
Контекст:

Открытие Каннского кинофестиваля состоится 16 мая. Церемония закрытия запланирована на 27 мая. Председателем жюри является шведский кинорежиссер Рубен Остлунд. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Каннский кинофестиваль, Пьер Ришар, Джонни Депп, Луи Гаррель
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