После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара

Отмечается, что сумму гонораров за съемки в новой серии может составить порядка $300 млн. Также компания согласилась сделать благотворительный взнос на счет той организации, которую укажет актер.

Известно, что компания уже подготовила черновой вариант сценария нового фильма с участием Деппа.