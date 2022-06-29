После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара

Отмечается, что сумму гонораров за съемки в новой серии может составить порядка $300 млн. Также компания согласилась сделать благотворительный взнос на счет той организации, которую укажет актер.
Известно, что компания уже подготовила черновой вариант сценария нового фильма с участием Деппа.
Депп сыграл Джека Воробья в пяти фильмах о пиратах. В 2018 году компания Disnay контракт с Деппом из-за судебного иска, который против него подала бывшая жена, американская актриса Эмбер Херд.
Отношения Деппа и Херд начались на съемках картины "Ромовый дневник" в 2011 году. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.
После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.
В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену". В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида.
12 апреля 2022 года в Вирджинии (США) начался новый судебный процесс по иску Деппа против Херд. 1 июня Депп выиграл иск. Согласно решению суда, она должна выплатить ему $15 млн в качестве моральной компенсации за бездоказательные обвинения в домашнем насилии.