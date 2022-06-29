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29 июня, 2022
 
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После победы в суде над экс-женой Херд Депп возвращается к съемкам в "Пиратах Карибского моря". СМИ назвали сумму гонорара

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Депп сыграл Джека Воробья в пяти фильмах о пиратах
Депп сыграл Джека Воробья в пяти фильмах о пиратах
Фото: ЕРА

Американский актер Джонни Депп возобновил переговоры с американской компанией Disney о возвращении к съемкам в новых сериях приключенческого сериала "Пираты Карибского моря" в роли капитана Джека Воробья. Об этом 27 июня сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на информацию, полученную от осведомленного источника.

Отмечается, что сумму гонораров за съемки в новой серии может составить порядка $300 млн. Также компания согласилась сделать благотворительный взнос на счет той организации, которую укажет актер.

Известно, что компания уже подготовила черновой вариант сценария нового фильма с участием Деппа. 

Контекст:

Депп сыграл Джека Воробья в пяти фильмах о пиратах. В 2018 году компания Disnay контракт с Деппом из-за судебного иска, который против него подала бывшая жена, американская актриса Эмбер Херд. 

Отношения Деппа и Херд начались на съемках картины "Ромовый дневник" в 2011 году. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.

После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену". В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида.

12 апреля 2022 года в Вирджинии (США) начался новый судебный процесс по иску Деппа против Херд. 1 июня Депп выиграл иск. Согласно решению суда, она должна выплатить ему $15 млн в качестве моральной компенсации за бездоказательные обвинения в домашнем насилии.

Теги: скандал, актер, Джонни Депп
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