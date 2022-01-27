Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2022
 
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Джонни Депп опубликовал первое фото в Instagram после девятимесячного перерыва, и оно собрало около 2 млн лайков

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Последний пост в аккаунте Джонни Деппа до этого момента датирован 19 марта 2021 года
Последний пост в аккаунте Джонни Деппа до этого момента датирован 19 марта 2021 года
Фото: johnnydepponly / Instagram

Американский актер Джонни Депп 26 января разместил первый пост на своей странице в Instagram после девятимесячного перерыва. И его публикация собрала около 2 млн лайков от подписчиков.

58-летний Депп запостил фото, на котором он на белом листе пишет фразу: "Никогда не бойся правды" – на английском языке. Снимок он оставил без подписи.

Последний пост в аккаунте Деппа до этого момента датирован 19 марта 2021 года.

"Так рад видеть тебя снова в Instagram. Желаю тебе много мира и счастья", – написал пользователь johnny_depps_warrior.

"О, боже мой, добро пожаловать", – отреагировала sophia_smnv.

"Художник", – прокомментировала фото victoriabrynner.

Контекст:

Джонни Депп родился 9 июня 1963 года в Оуэнсборо (штат Кентукки, США). Популярность ему принесли роли в таких фильмах, как "Руки-ножницы", "Чарли и шоколадная фабрика", а также образ капитана Джека Воробья в серии фильмов "Пираты Карибского моря".

С 1998-го по 2012 год он состоял в отношениях с французской актрисой Ванессой Паради. У пары есть двое общих детей: дочь Лили-Роуз Мелоди (1999) и сын Джон Кристофер (2002).

В 2011 году на съемках картины "Ромовый дневник" у актера начались отношения с американской актрисой Эмбер Херд. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.

В октябре 2018 года стало известно, что Деппа не пригласили участвовать в перезапуске франшизы "Пираты Карибского моря", а в ноябре 2020 года актера отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии.

Теги: художник, Instagram, актер, картина, Джонни Депп, фото, развод
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