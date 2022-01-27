Джонни Депп опубликовал первое фото в Instagram после девятимесячного перерыва, и оно собрало около 2 млн лайков

Последний пост в аккаунте Джонни Деппа до этого момента датирован 19 марта 2021 года Фото: johnnydepponly / Instagram

58-летний Депп запостил фото, на котором он на белом листе пишет фразу: "Никогда не бойся правды" – на английском языке. Снимок он оставил без подписи.

Последний пост в аккаунте Деппа до этого момента датирован 19 марта 2021 года.

"Так рад видеть тебя снова в Instagram. Желаю тебе много мира и счастья", – написал пользователь johnny_depps_warrior.

"О, боже мой, добро пожаловать", – отреагировала sophia_smnv.

"Художник", – прокомментировала фото victoriabrynner.

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