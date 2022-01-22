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22 января, 2022
 
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Джонни Депп вернется в кино после перерыва, связанного с обвинениями в домашнем насилии, и сыграет роль короля

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В 2016 году Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом и обвинила его в домашнем насилии
В 2016 году Эмбер Херд подала на развод с Джонни Деппом и обвинила его в домашнем насилии
Фото: johnny_fan_1963 / Instagram

58-лентний американский актер Джонни Депп вернется на съемочную площадку после перерыва, связанного с разводом с американской актрисой Эмбер Херд и обвинениями в домашнем насилии. Он сыграет роль французского короля Людовика XV в новом фильме французской актрисы и режиссера Майвенн. Об этом 21 января сообщило американское издание Variety.

В публикации отмечается, что название и сюжет фильма держатся в секрете. Съемки будут длиться около трех месяцев и проходить в разных местах Парижа, а большая часть фильма будет отснята в Версальском дворце. Также известно, что 45-летняя Майвенн сыграет графиню Жанну дю Барри – последнюю любовницу Людовика XV. 

Контекст:

Отношения Джонни Деппа и американской актрисы Эмбер Херд начались на съемках картины "Ромовый дневник" в 2011 году. Они поженились в феврале 2015 года, а в мае 2016-го актриса подала на развод, заявив, что причиной расторжения брака является домашнее насилие со стороны мужа.

После развода, который состоялся в январе 2017 года, суд запретил Деппу приближаться к экс-супруге и обязал его выплатить компенсацию в размере $7 млн.

В 2018 году журналист британского таблоида Sun Дэн Вуттон опубликовал статью, в которой назвал Деппа "человеком, который избивает свою жену". В ноябре 2020 года актер проиграл в Высоком суде Лондона дело против таблоида.

В октябре 2018 года стало известно, что Деппа не пригласили участвовать в перезапуске франшизы "Пираты Крибского моря", а в ноябре 2020 года актера отстранили от роли в фильме "Фантастические твари" после того, как суд признал его виновным в домашнем насилии.

Майвенн известна по ролям в фильмах "Леон" и "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона, с которым она находилась в отношениях с 1992 по 1997 год. В 1993-ем у пары родилась дочь Шанна. 

Теги: кино, фильм, актер, обвинение, Джонни Депп, Эмбер Херд, развод, Фантастические твари, суд, домашнее насилие
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