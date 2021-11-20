Представительница Украины на "Мисс мира" решила проблему с визой и показала два платья для конкурса

Сегодня, 20 ноября, Яремчук улетает в Штаты для участия в конкурсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

Накануне вылета в Киеве состоялся пресс-бранч, во время которого были представлены два наряда для "Мисс мира": национальный костюм и вечернее платье для финального выхода.

Впервые на международной арене Яремчук появится в кутюрном платье PATOKA и эксклюзивном аксессуаре NAGOLOVY. Леся Патока создала для Яремчук белое платье с объемными плечами и шлейфом, которое декорировано блестящим кружевом цвета рубина и уникальной вышивкой ручной работы.

Дополняет образ цветочный венок с "лучами", напоминающими сияние нимба, и короткая вуаль из прозрачной ткани в виде сетки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)

Вечерний наряд создала дизайнер Екатерина Лукашик. Он представляет собой жаккардовое фиолетовое платье с воздушным шлейфом и разрезом на бедре. На создание финального образа ушло 50 метров ткани, 4 тысячи кристаллов и более 250 часов ручной работы.