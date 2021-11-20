Бульвар Шоубиз
 
20 ноября, 2021
 
Новости

Представительница Украины на "Мисс мира" решила проблему с визой и показала два платья для конкурса

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вечерний наряд Яремчук создала дизайнер Екатерина Лукаши
Вечерний наряд Яремчук создала дизайнер Екатерина Лукаши
Фото: missukraine_official / Instagram

Победительница "Мисс Украина 2021" Александра Яремчук успешно прошла собеседование в посольстве США, и теперь сможет отправиться в Пуэрто-Рико, чтобы представить Украину на "Мисс мира 2021". Об этом 18 ноября сообщил комитет нацконкурса "Мисс Украина".

Сегодня, 20 ноября, Яремчук улетает в Штаты для участия в конкурсе.

Накануне вылета в Киеве состоялся пресс-бранч, во время которого были представлены два наряда для "Мисс мира": национальный костюм и вечернее платье для финального выхода. 

Впервые на международной арене Яремчук появится в кутюрном платье PATOKA и эксклюзивном аксессуаре NAGOLOVY. Леся Патока создала для Яремчук белое платье с объемными плечами и шлейфом, которое декорировано блестящим кружевом цвета рубина и уникальной вышивкой ручной работы.

Дополняет образ цветочный венок с "лучами", напоминающими сияние нимба, и короткая вуаль из прозрачной ткани в виде сетки.

Вечерний наряд создала дизайнер Екатерина Лукашик. Он представляет собой жаккардовое фиолетовое платье с воздушным шлейфом и разрезом на бедре. На создание финального образа ушло 50 метров ткани, 4 тысячи кристаллов и более 250 часов ручной работы.

Контекст:

Яремчук победила на национальном конкурсе "Мисс Украина" в октябре этого года. Она родилась в Винницкой области, окончила Киевский национальный университет по специальности "менеджмент бизнес-организации".

13 ноября комитет нацконкурса "Мисс Украина" сообщил, что Яремчук может не попасть на конкурс из-за проблем с визой.
Теги: США, конкурс, Мисс мира, платье, Мисс Украина, Александра Яремчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
  Бутусов: 28 августа начались переговоры Порошенко и Путина. Вот тут есть вещь, которую мы не знаем, до сих пор все это покрыто тайной. А 29 августа начался самый кровавый день войны
Дмитрий ГОРДОН
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
  Как готовилась и провалилась спецоперация по вагнеровцам. Полное расследование Bellingcat
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Екатерина Виктюк: Режиссера Романа Виктюка больше нет. Но память о нем должна жить
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица смогла доползти до окна перед тем, как потерять сознание – СМИ
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица смогла доползти до окна перед тем, как потерять сознание – СМИ
Умер звезда фильма "Ширли-мырли" актер Валерий Гаркалин
Умер звезда фильма "Ширли-мырли" актер Валерий Гаркалин
Звезда фильма "Американский пирог" Тара Рид, которую критикуют за нездоровую худобу, снялась в купальнике
Звезда фильма "Американский пирог" Тара Рид, которую критикуют за нездоровую худобу, снялась в купальнике
"Я расскажу Хиллари". Звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз лезла целоваться с Биллом Клинтоном
"Я расскажу Хиллари". Звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз лезла целоваться с Биллом Клинтоном
Представительница Украины на "Мисс мира" решила проблему с визой и показала два платья для конкурса
Представительница Украины на "Мисс мира" решила проблему с визой и показала два платья для конкурса
Канал Discovery+ снимет фильм о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд
Канал Discovery+ снимет фильм о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
  Милявская назвала свой самый большой гонорар за выступление
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала соски
"Ух ты, нет слов", "Малышка Клаудиа". Шиффер в мокрой майке показала соски
  "Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Решили не мучить друг друга". Телеведущая Соколова рассталась со вторым мужем – известным политтехнологом
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, какой бизнес был у ее мужа и почему он "хлопнулся"
  "Я тратила его деньги самозабвенно и талантливо". Полякова рассказала, какой бизнес был у ее мужа и почему он "хлопнулся"
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
"Ровно оттолкнуться не получилось – веревка начала закручиваться". Комаров спрыгнул со 126-метровой трубы в Запорожье. Видео
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Я этот опыт не скрывала". Лолита Милявская рассказала, когда у нее был первый секс с женщиной
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
  "Дождались". Приходько после трехлетней паузы записала новый трек. Он о женской дружбе и вине. Аудио
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Напугала", "Эффект Гаэля". Теннисистка Элина Свитолина показала, как поет и танцует за рулем
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
"Ваши ягодицы будут гореть". Бех-Романчук показала пять любимых упражнений с резинкой для попы. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS