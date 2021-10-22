Названо имя победительницы конкурса "Мисс Украина 2021"

У победительницы был номер "9".

Яремчук родилась в Винницкой области. Она окончила Киевский национальный университет по специальности "менеджмент бизнес-организации".

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Контекст:

Конкурс "Мисс Украина" проводится с 1990 года. Три его победительницы ежегодно представляют страну на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.

Участие в конкурсе принимают представительницы всех регионов Украины, победившие на областных конкурсах.

В финале "Мисс Украина 2021" соревновались 25 девушек.