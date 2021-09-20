Спортсменки, юристки, студентки и модели. Организаторы конкурса "Мисс Украина" отобрали 25 финалисток

Финал конкурса состоится 21 октября.

"Среди топ-25 – девушки изо всех регионов страны: талантливые модели, студентки, юристки, преподавательницы и успешные спортсменки. Каждая из финалисток – результат споров и нелегкого выбора комитета, усердной работы и подготовки девушек. Именно поэтому каждая из них – уже победительница. Однако корону и заветный титул "Мисс Украина 2021" получит только одна", – говорится в релизе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * MISS UKRAINE — МІС УКРАЇНА (@missukraine_official)