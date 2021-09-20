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20 сентября, 2021
 
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Спортсменки, юристки, студентки и модели. Организаторы конкурса "Мисс Украина" отобрали 25 финалисток

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Финал конкурса "Мисс Украина 2021" состоится 21 октября
Финал конкурса "Мисс Украина 2021" состоится 21 октября
Фото: missukraine_official / Instagram

Организаторы конкурса красоты "Мисс Украина" отобрали 25 претенденток, которые будут принимать участие в финале национального конкурса "Мисс Украина 2021". Об этом 18 сентября сообщается на странице проекта в Instagram.

Финал конкурса состоится 21 октября.

"Среди топ-25 – девушки изо всех регионов страны: талантливые модели, студентки, юристки, преподавательницы и успешные спортсменки. Каждая из финалисток – результат споров и нелегкого выбора комитета, усердной работы и подготовки девушек. Именно поэтому каждая из них – уже победительница. Однако корону и заветный титул "Мисс Украина 2021" получит только одна", – говорится в релизе.

Контекст:

Конкурс "Мисс Украина" проводится с 1990 года. Три победительницы конкурса ежегодно представляют страну на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.

Участие в конкурсе принимают представительницы всех украинских регионов, победившие на областных конкурсах.

Одно из требований к участницам конкурса – они должны быть незамужними и бездетными. За нарушение этого правила в 2018 году была дисквалифицирована победительница конкурса, коренная киевлянка Вероника Дидусенко – она предоставила оргкомитету недостоверные данные о семейной положении и наличии детей.

2 сентября организаторы конкурса презентовали новый дизайн короныона инкрустирована 1250 бриллиантами и 27 сапфирами. Дизайн короны разработал известный ювелир Джейкоб Арабо.

Теги: конкурс, Мисс Украина
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