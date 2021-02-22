Бульвар Шоубиз
 
22 февраля, 2021
 
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"Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом". Полякова показала, как выглядит ее квартира после того, как в ней обвалился потолок. Видео

По словам украинской певицы Оли Поляковой, ежемесячно она оплачивает за коммунальные услуги около 35 тыс. грн, но, когда обратилась в ЖЭК с просьбой убрать тающий снег с крыши дома, ее просьбу проигнорировали, из-за чего в квартире образовался потоп, а спустя несколько дней обвалился потолок.

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Полякова: Дети собирались в школу, и это все падало на голову
Полякова: Дети собирались в школу, и это все падало на голову
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова заявила, что после того, как сотрудники ЖЭКа проигнорировали ее просьбы убрать снег с крыши дома, у нее в квартире обвалился потолок. Соответствующее видео певица разместила 22 февраля в Instagram.

По словам Поляковой, потолок упал, когда ее дочери находились в комнате и собирались в школу.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram
Скриншот: polyakovamusic / Instagram

"Я просила ЖЭК убрать снег еще в прошлую пятницу. Всем было наплевать – в выходные текли потолки, а сегодня утром, когда мои дети собирались в школу, это все начало падать. Все упало, отвалилось. Представляете ущерб этого кошмара? Я хочу говорить матом. Я просила этих сук убирать снег. А сегодня они пришли убирать, твари. Неделю это все текло на голову, и вот посмотрите, что творится. Это все отвалилось и упало на голову. Дети собирались в школу, и это все падало на голову", – рассказала Полякова.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram
Скриншот: polyakovamusic / Instagram

Певица отметила, что много раз обращалась в различные инстанции, но "никому ничего не надо".

"Коммунальные службы вот так обслуживают наши дома. Это дом на улице Институтской, в центре города. За что они берут деньги? Я около 35 тыс. грн плачу за коммунальные услуги. Я не понимаю, что делать", – резюмировала артистка.

16 февраля Полякова заявила, что из-за неубранного тающего снега с крыши дома, в котором она проживает, у нее в квартире случился потоп. Тогда певица заявила, что все может закончиться плачевно.

Теги: жилищно-коммунальные услуги, коммунальщики, зима, скандал, Оля Полякова, певица
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