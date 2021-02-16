  "Все может закончиться плачевно". Полякова показала, что происходит в ее квартире после того, как в доме снова потекла крыша

Украинская певица Оля Полякова возмущена работой местной жилищной-эксплуатационной конторы, которая обслуживает ее дом, расположенный в Печерском районе Киева.

Полякова: В ЖЭК звоню – они просто не берут трубку Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова показала, как выглядит ее киевская квартира после того, как в доме в очередной раз потекла крыша. Об этом она рассказала 16 февраля, опубликовав соответствующие видео и фото в Instagram Stories.

"Это просто бред. Я вам говорила, что приехал ЖЭК и все сбил? А они, суки не приехали", – комментирует происходящее на камеру артистка.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram

По словам Поляковой, весной 2020 года она сделала в квартире ремонт. Сейчас потолок выглядит вот так.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram

Певица показала, как выглядит ее дом снаружи.

"Только кипишем можно что-то решить?" – недоумевает артистка.

Скриншот: polyakovamusic / Instagram

14 февраля Полякова сняла видео для Instagram Stories, показав, что вода с крыши течет не только ей в квартиру, но и снаружи дома, образовывая огромные сосульки на козырьке. Видео 15 февраля было опубликовано на YouTube-канале Glam Wish.

"Посмотрите, какой кошмар. У меня опять течет крыша. Это все падает, капает. В ЖЭК звоню – они просто не берут трубку. Печерская районная администрация – никого не интересует. Мало того, что эти сосульки огромного размера, они могут упасть и убить людей. Это все может закончиться плачевно. Посмотрите, какое все намерзшее и все это течет в квартиру. Это просто какой-то ад. И это продолжается много-много лет. Я обращаюсь, я с ними ругаюсь и всем все равно", – подытожила певица.

ВИДЕО

Видео: Glam Wish / YouTube

Полякова – украинская певица, телеведущая и актриса. Она дебютировала в 2000 году, записав альбом из 11 песен "Приходи ко мне".

В 2008 году певица презентовала трек "Суперблондинка", который стал переломным в ее карьере. С 2012 года Полякова сотрудничает с украинским продюсером Михаилом Ясинским.

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).