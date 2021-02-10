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10 февраля, 2021
 
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"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия

Звездный детектив шоу "Маска" на канале "Украина", певица Оля Полякова описала внешность своей коллеги, певицы Камалии с помощью одной фразы, когда разгадывала образ участника проекта, скрывающегося под маской Павы.

 
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Полякова звездный детектив шоу "Маска"
Полякова – звездный детектив шоу "Маска"
Фото: Оля Полякова / Facebook

Звездный детектив шоу "Маска" на канале "Украина", певица Оля Полякова во время второго эфира проекта, пытаясь разгадать, кто из известных людей скрывается под костюмом Павы,  заявила, что там не ее коллега, певица Камалия. Запись этого фрагмента передачи опубликована 31 января на YouTube-канале проекта.

Характеристику Камалии она дала в ответ на письменное предположение еще одного детектива шоу, певца Dzidizo.

"Та не может это быть Камалия! Она здоровая, сисястая, с ногами здоровыми, толстыми. А эта?!" – возразила ему Полякова.

Реакция Dzidizo и других детектив шоу на реплику Поляковой в сюжет не вошла.

ВИДЕО
Комментарий Поляковой можно прослушать, начиная с 08.40. Видео: Маска. Україна / The Masked Singer Ukraine/ YouTube

Шоу "Маска" является адаптацией американского формата The Masked Singer и будет состоять из 12 эпизодов, говорится на сайте канала.

Участниками проекта стали украинские актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики и певцы, имена которых предстоит разгадать звездным детективам. Ими, кроме Поляковой, стали певица Настя Каменских, артист Dzidzio и Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Певец Олег Винник присоединился к судьям после первого эпизода, появившись сперва в образе Буйвола. 

Премьера шоу состоялась 16 января. 7 февраля в эфире шоу "Маска" на канале "Украина" Полякова, пытаясь отгадать, кто скрывается за образом участницы в костюме Розы, назвала Тину Кароль, овдовевшую в 2013 году, "плакальщицей на похоронах", но после выхода программы публично извинилась перед коллегой, которая в 2013 году похоронила мужа, продюсера Евгения Огира.

9 февраля телеканал "Украина" назвал комментария Поляковой "досадным недоразумением".

Теги: скандал, Камалия, Тина Кароль, Оля Полякова, певица, шоу Маска
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