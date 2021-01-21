Бульвар Шоубиз
 
21 января, 2021
 
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"Срамотень", "Какая аппетитная!". Полякова посветила голыми ягодицами

Подписчики украинской певицы Оли Поляковой обсуждают ее новые фото с отдыха.

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Полякова: Было прекрасно!
Полякова: Было прекрасно! 
Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена позирующей в раздельном купальнике. Певица лежит в гамаке, опущенном в воду.

"Ну все!... На этот раз! Было прекрасно, как всегда тут! Соскучилась, а вы?" – написала певица.

Фото Полякова сделала во время отдыха на Мальдивах. На одном из снимков певица продемонстрировала оголенные ягодицы.

Подписчики прокомментировали снимки.

"Срамотень", – заявила _rus_lana_191_.

"Фигурка супер!" – отметил iaroshukgut.

"Какая же ты аппетитная!" – написал pirozhkoff48.

17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. Она родилась в Виннице. Певица окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).

Теги: фигура, купальник, Оля Полякова, Мальдивы, певица, отдых, фото
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