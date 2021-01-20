"Мужики побежали за корвалолом". Полякова сделала откровенные снимки на Мальдивах

Украинская певица Оля Полякова позировала с волейбольным мячом на Мальдивах.

Полякова: С таким фотографом и обработка не нужна! Фото: polyakovamusic / Instagram

Украинская певица Оля Полякова разместила в Instagram снимки, для которых позировала в раздельном купальнике с высокими бикини и бюстгальтером без шлеек. Она сообщила, что автор фото – ее дочь Маша Полякова.

"С таким фотографом и обработка не нужна! Маруся! Руки у тебя из правильного места! Выбираем!" – написала она.

На снимках Полякова запечатлена с волейбольным мячом. Фото были сделаны на Мальдивах, где Полякова отдыхает с семьей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

"Мужики побежали за корвалолом. Бомбита", – прокомментировала подписчица mariia_viktorovna_myronenko.

17 января 2021 года Оле Поляковой исполнилось 37 лет. Она родилась в Виннице. Певица окончила музыкальную школу по классу фортепиано, Винницкое музыкальное училище культуры и искусств имени Леонтовича по классу хорового дирижирования, Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Полякова имеет диплом оперной певицы.

В ее дискографии три альбома: "Приходи ко мне" (2008), "Шлепали шлепки" (2017) и "Королева ночи" (2019).

Певица замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. Пара воспитывает двух дочерей – Марию (2005) и Алису (2011).