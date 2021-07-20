"Прекрасная семья", "Молодцы, что дружные". 50-летний Виталий Кличко обнародовал редкое семейное фото

"Друзья! Спасибо всем за то количество поздравлений и теплых слов, которые я получил! Могу сказать, что в свои 50 я – счастливый человек. А сил и вдохновения хватит на воплощение еще многих планов! Отметил юбилей с родными и близкими. Все шлют вам наилучшие пожелания", – подписал он фото.

"Виталий, у тебя прекрасная семья", – отреагировали на фото подписчики.

"Красавцы. Молодцы, что дружные", – прокомментировали фото пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Віталій Кличко (@vitaliyklitschko)