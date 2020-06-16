Премьера. Режиссер Жыла представит онлайн-спектакль "Мистер Баттерфляй" с Вертинским

Украинский режиссер Слава Жыла презентует интерактивный спектакль с участием народного артиста Украины Алексея Вертинского.

Украинский режиссер Слава Жыла 16 июня в 20.00 представит свою постановку – онлайн-спектакль "Мистер Баттерфляй". Об этом сообщает Concert.ua.

Главные роли исполняют народный артист Украины Алексей Вертинский, труппа театра "Актер" и случайно выбранные зрители.

"Современная система управления персоналом делает все возможное для того, чтобы удалить человеческий фактор, чтобы максимально формализовать отношения между служащими. Однако чем больше таких усилий прикладывается, тем большее значение приобретает эмоциональный фактор. И важнейшие решения в этой дегуманизированной сфере принимаются под влиянием эмоций. Новое время – новый герой. Речь идет о zoom и его жителях. Персонажи пытаются попасть на престижную вакансию в одной из IT-компаний, каждого ждет ряд сложных испытаний, но остаться может только один", – говорится в описании постановки.

Спектакль является интерактивным – зритель может влиять на сюжет. Жанр определен как виртуальный триллер с привлечением зрителя.

Продюсер ом является также Жыла. Графический дизайнер – Власть Моргун.

Продолжительность спектакля – 65 минут. Возрастные ограничения – 18+.

Билеты можно купить ЗДЕСЬ. Стоимость – 300 грн.