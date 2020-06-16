Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
16 июня, 2020
 
Новости

Премьера. Режиссер Жыла представит онлайн-спектакль "Мистер Баттерфляй" с Вертинским

Украинский режиссер Слава Жыла презентует интерактивный спектакль с участием народного артиста Украины Алексея Вертинского.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Начало спектакля в 20.00
Начало спектакля в 20.00
Фото: Слава Жыла / Facebook

Украинский режиссер Слава Жыла 16 июня в 20.00 представит свою постановку – онлайн-спектакль "Мистер Баттерфляй". Об этом сообщает Concert.ua.

Главные роли исполняют народный артист Украины Алексей Вертинский, труппа театра "Актер" и случайно выбранные зрители.

"Современная система управления персоналом делает все возможное для того, чтобы удалить человеческий фактор, чтобы максимально формализовать отношения между служащими. Однако чем больше таких усилий прикладывается, тем большее значение приобретает эмоциональный фактор. И важнейшие решения в этой дегуманизированной сфере принимаются под влиянием эмоций. Новое время – новый герой. Речь идет о zoom и его жителях. Персонажи пытаются попасть на престижную вакансию в одной из IT-компаний, каждого ждет ряд сложных испытаний, но остаться может только один", – говорится в описании постановки.

Спектакль является интерактивным – зритель может влиять на сюжет. Жанр определен как виртуальный триллер с привлечением зрителя.

Продюсер ом является также Жыла. Графический дизайнер – Власть Моргун.

Продолжительность спектакля – 65 минут. Возрастные ограничения – 18+.

Билеты можно купить ЗДЕСЬ. Стоимость – 300 грн.

Теги: театр, режиссер, актер, премьеры, спектакль, билеты, Слава Жыла, Алексей Вертинский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Нардеп Мамка: По фактам коррупционных преступлений Павелко в Украине открыто семь уголовных производств
Ирина МУЗЫЧЕНКО
  Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?"
  Переводчик Горбачева Палажченко: Тэтчер разбушевалась: "Ну что они наделали?! Какие же они после этого лидеры?"
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Записки бывшего подполковника КГБ: Кем в действительности был художник Илья Глазунов
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS