"Премьера состоялась в космосе". Новую песню Rammstein первым услышал человек, который полгода находится на борту МКС. Видео

Rammstein во время карантина записали восьмой студийный альбом, но дата его релиза и название пока неизвестны Фото: rammsteinofficial / Instagram

"Космос зовет! Мне выпала честь поговорить с астронавтом МКС от имени Rammstein. Томас Песке – командир корабля, он полгода находится в космосе. Для меня это было похоже на сбывшуюся детскую мечту – поговорить с человеком, который живет в небе, взглянуть на него, снова понять, насколько все мы малы по сравнению с глубиной Вселенной. Он первым послушал одну из наших новых песен из будущего альбома. Премьера состоялась в космосе, что для нас большая честь. Спасибо за этот уникальный опыт", – написал Шнайдер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Christoph Schneider (@christophschneider_official)