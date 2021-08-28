К лидеру группы Rammstein Линдеманну в России пришли силовики – СМИ

Линдеманн приехал на гастроли в Россию Фото: till_lindemann_official / Instagram

По словам источника "Интерфакса", проверка силовиков "проводилась в рамках заявления". Сам Линдеманн присутствовал в этот момент в номере.

Telegram-каналы опубликовали фотографии, предположительно, сделанные очевидцем. На них виден сам Линдеманн в окружении сотрудника полиции и нескольких мужчин в штатском.

По данным Baza, один из представителей Rammstein устроил конфликт с силовиками, его задержали.

Позднее источник "Интерфакса" сообщил, что силовики выдали Линдеманну предписание о "недопущении нарушения "антиковидных" мер" в связи с подготовкой его выступления в Тверской области.