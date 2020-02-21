Актрисам из РФ, снявшимся в порнографическом ролике Линдеманна, угрожают расправой

Актрисы клипа на трек Till the End для проекта Na Chui лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна боятся за свою жизнь.

После выхода клипа на трек Till the End для проекта Na Chui лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна российским актрисам, снявшимся в видео, стали поступать угрозы. Об этом сообщала "Фонтанка".

Издание пишет, что приверженцы радикального движения "Мужское государство" на своих закрытых ресурсах якобы призвали к расправе над россиянками, после того как их координаты сообщил Telegram-канал "Двач".

На странице в Twitter издания "Лентач" отметили, что актрисы подверглись травле "Мужского государства".

На днях Тилль Линдеманн порноклипом на трек Till the end презентовал новый проект NA CHUI. В видео снялись несколько россиянок. Инцелы с «Двача» нашли их соцсети, а потом к ним подключились говноеды из «Мужского государства» и начали угрожать. pic.twitter.com/ecaCM7kVeN — Лентач (@oldLentach) February 19, 2020

Одна из девушек, принявших участие в съемках, призналась изданию "Фонтанка", что напугана и боится расправы. Она рассказала, что угрозы поступают даже тем, кто вообще не участвовал в съемках, а просто размещал на своих страницах фотографии с Линдеманном, сделанные во время его поездки в Петербург.

Песню Till the End, на которую было снято скандальное видео, можно прослушать здесь.

Роскомнадзор пока не комментирует ситуацию. «Медуза» направила в ведомство запрос с просьбой пояснить, проверял ли Роскомнадзор сообщения с именами и ссылками на аккаунты в соцсетях актрис на предмет разглашения персональных данных и иных нарушений. На момент публикации материала ответа от ведомства не поступило.