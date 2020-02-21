Актрисам из РФ, снявшимся в порнографическом ролике Линдеманна, угрожают расправой

После выхода клипа на трек Till the End для проекта Na Chui лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна российским актрисам, снявшимся в видео, стали поступать угрозы. Об этом сообщала "Фонтанка".
Издание пишет, что приверженцы радикального движения "Мужское государство" на своих закрытых ресурсах якобы призвали к расправе над россиянками, после того как их координаты сообщил Telegram-канал "Двач".
На странице в Twitter издания "Лентач" отметили, что актрисы подверглись травле "Мужского государства".
На днях Тилль Линдеманн порноклипом на трек Till the end презентовал новый проект NA CHUI. В видео снялись несколько россиянок. Инцелы с «Двача» нашли их соцсети, а потом к ним подключились говноеды из «Мужского государства» и начали угрожать. pic.twitter.com/ecaCM7kVeN— Лентач (@oldLentach) February 19, 2020
Одна из девушек, принявших участие в съемках, призналась изданию "Фонтанка", что напугана и боится расправы. Она рассказала, что угрозы поступают даже тем, кто вообще не участвовал в съемках, а просто размещал на своих страницах фотографии с Линдеманном, сделанные во время его поездки в Петербург.
Песню Till the End, на которую было снято скандальное видео, можно прослушать здесь.
Роскомнадзор пока не комментирует ситуацию. «Медуза» направила в ведомство запрос с просьбой пояснить, проверял ли Роскомнадзор сообщения с именами и ссылками на аккаунты в соцсетях актрис на предмет разглашения персональных данных и иных нарушений. На момент публикации материала ответа от ведомства не поступило.