  "Президент привык, что я такой хипстер". Арахамия рассказал, почему не соблюдает деловой стиль в Раде

Арахамия о несоблюдении дресс-кода в ВР: Были инциденты с самого начала, когда президента только избрали Фото: Олег Федонюк / Facebook

Во время интервью Осадчая обратила внимание на то, что Арахамия проигнорировал вечерний дресс-код одного из мероприятий выездного заседания фракции.

"Вы вообще дресс-код не соблюдаете никогда. В Верховной Раде вы всегда в кроссовках. Всегда! У вас какие-то проблемы с выбором обуви? Вам в другой обуви некомфортно?" – поинтересовалась у Арахамии Осадчая.

"Я ненавижу классические туфли. Президент привык, что я такой хипстер. Были инциденты с самого начала, когда президента только избрали. И я даже шутил, что первая реформа, которую я сделал – я на это потратил больше двух месяцев, – изменил сопроводительные документы и заменить дресс-код: летом это могли бы быть формальные кежуал-шорты", – завил Арахамия.

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Видео: Cвітське життя / YouTube