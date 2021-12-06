"Прикройтесь", "Какая офигенная". Миша Романова снялась в ванной с голой грудью

Артистка позирует в кадре в серебристом бюстгальтере с открытым декольте и черных брюках.
"А я уже готова. Буквально пять минут собиралась, вообще ничего такого с собой не делала. Спасибо матушке-природе", – прокомментировала она на камеру происходящее в кадре.
"Прикройтесь, пожалуйста", – отреагировали пользователи сети.
"Какая офигенная", – оценили ролик артистки ее поклонники.
Певица Миша Романова родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы в проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно. Артистка редко рассказывает о своей семье и близких.