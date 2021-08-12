"Просто секси", "Секси-шмекси". Блогер с увеличенными скулами Покрещук снялась в расстегнутых штанах в баре

Блогер запечатлена в черном топе и брюках. Для одного из снимков она расстегнула верхнюю пуговицу брюк и сдвинула их вниз.

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"Секси-шмекси", – прокомментировала подписчица tatyana.estetist.

"Вау, пресс! Просто секси" – отметила olga_ozerskaya.

Контекст:

Покрещук родилась в 1990 году в Киеве. Окончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получив диплом психолога.

В 2019 году приняла участие в четвертом сезоне реалити-шоу "Від пацанки до панянки" на "Новом канале".

Всемирную известность блогер получила после того, как с помощью инъекций самостоятельно увеличила себе скулы. О ее преображениях летом 2020 года написал британский таблоид Daily Star. По словам Покрещук, на увеличение скул ей понадобилось порядка 60 тыс. грн.

В марте 2021 года блогер сделала липосакцию в турецкой клинике.