Пугачева отказалась за 50 тыс. руб. знакомиться с грузинским князем

Он рассказал, что раньше Пугачева часто выступала в ночном клубе "Арлекино", которым он владел. Во время одного из таких выступлений с ней захотел познакомиться грузинский князь.

"50 тыс. – упаковка, 50 тыс. руб. Он говорит: "Миш, пусть Аллочка споет что-нибудь". Я спокойно беру эту упаковку, приношу к ней. Говорю: "Вот один грузинский князь хочет познакомиться, чтобы ты спела что-нибудь", – рассказал Звездинский.

Однако певица отказалась от такого предложения.

"Передай, что я с князьями не знакомлюсь. Мне фамилия не позволяет. Я Пугачева", – процитировал Звездинский певицу.