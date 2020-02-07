Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
07 февраля, 2020
 
Новости

Пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский выпустит альбом Dreamland

Американский гитарист украинского происхождения, пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский все композиции нового альбома, за исключением одной, записал в Украине.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Де Брянский работал над записью альбома в Ивано-Франковске
Де Брянский работал над записью альбома в Ивано-Франковске
Фото: Vlad De Briansky / Facebook

Американский гитарист украинского происхождения, пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский в День святого Валентина выпустит свой пятый студийный альбом – Dreamland. Об этом сообщает ивано-франковское издание "Вікна".

Все гитарные соло для этого альбома были записаны в Украине, а не в Лос-Анджелесе, а именно: в репетиционной студии Арсена Бучинского в Ивано-Франковской филармониии.

Альбом открывает композиция Eva Blue, которая напоминает ситару Рави Шанкара, но сыграна на слайд-гитаре. Следующая композиция содержит Air On G Себастьяна Баха, но слушатель, скорее, воспринимает ее как блюз или джазовые идиомы соло-гитары.

Для любителей полиритмических рисунков предлагаются композиции ZigZag или Love Attack, в которых можно услышать музыкантов из прогрессивной рок-группы King Crimson: Pat Mastelotto (барабаны) и Tony Levin (бас). Последняя композиция – единственная – была записана не в Ивано-Франковске, а в Остине (США).

Альбом выходит 14 февраля, его можно будет приобрести во всех музыкальных магазинах онлайн. Также действует предварительная продажа на iTunes или Apple Music, купить можно по ссылке.

ВИДЕО
Аудио: Vlad De Briansky / YouTube

Де Брянский родился и вырос в Калуше Ивано-Франковской области. С детства занимался музыкой. По настоянию отца поступил в политехнический институт во Львове, но все равно не оставил свое увлечение. Практически сразу талант гитариста оценили в Европе, а затем и в США. Де Брянского пригласили на учебу в знаменитый Berklee College of Music в Бостоне. С 1992 года гитарист живет и работает в Америке.

Теги: музыка, Ивано-Франковск, музыкант, альбом, Влад Де Брянский
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Для чего государство запустило приложение "Дія" и как оно работает?
Светлана СИВОВНА
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Сможет ли Россия сыграть на ЧМ 2022 по футболу? Ответы на главные вопросы о наказании РФ за допинг
Борис ГАВРИЛЕЦ
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
  Котюжинская о законопроекте Ткаченко "О медиа": Выживут только олигархические СМИ. По мнению авторов закона, трех телекомпаний нам будет достаточно
Анна ШЕСТАК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS