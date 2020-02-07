Пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский выпустит альбом Dreamland

Американский гитарист украинского происхождения, пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский все композиции нового альбома, за исключением одной, записал в Украине.

Американский гитарист украинского происхождения, пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский в День святого Валентина выпустит свой пятый студийный альбом – Dreamland. Об этом сообщает ивано-франковское издание "Вікна".

Все гитарные соло для этого альбома были записаны в Украине, а не в Лос-Анджелесе, а именно: в репетиционной студии Арсена Бучинского в Ивано-Франковской филармониии.

Альбом открывает композиция Eva Blue, которая напоминает ситару Рави Шанкара, но сыграна на слайд-гитаре. Следующая композиция содержит Air On G Себастьяна Баха, но слушатель, скорее, воспринимает ее как блюз или джазовые идиомы соло-гитары.

Для любителей полиритмических рисунков предлагаются композиции ZigZag или Love Attack, в которых можно услышать музыкантов из прогрессивной рок-группы King Crimson: Pat Mastelotto (барабаны) и Tony Levin (бас). Последняя композиция – единственная – была записана не в Ивано-Франковске, а в Остине (США).

Альбом выходит 14 февраля, его можно будет приобрести во всех музыкальных магазинах онлайн. Также действует предварительная продажа на iTunes или Apple Music, купить можно по ссылке.

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Аудио: Vlad De Briansky / YouTube

Де Брянский родился и вырос в Калуше Ивано-Франковской области. С детства занимался музыкой. По настоянию отца поступил в политехнический институт во Львове, но все равно не оставил свое увлечение. Практически сразу талант гитариста оценили в Европе, а затем и в США. Де Брянского пригласили на учебу в знаменитый Berklee College of Music в Бостоне. С 1992 года гитарист живет и работает в Америке.