Пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский выпустит альбом Dreamland

Американский гитарист украинского происхождения, пятикратный номинант "Грэмми" Влад Де Брянский в День святого Валентина выпустит свой пятый студийный альбом – Dreamland. Об этом сообщает ивано-франковское издание "Вікна".
Все гитарные соло для этого альбома были записаны в Украине, а не в Лос-Анджелесе, а именно: в репетиционной студии Арсена Бучинского в Ивано-Франковской филармониии.
Альбом открывает композиция Eva Blue, которая напоминает ситару Рави Шанкара, но сыграна на слайд-гитаре. Следующая композиция содержит Air On G Себастьяна Баха, но слушатель, скорее, воспринимает ее как блюз или джазовые идиомы соло-гитары.
Для любителей полиритмических рисунков предлагаются композиции ZigZag или Love Attack, в которых можно услышать музыкантов из прогрессивной рок-группы King Crimson: Pat Mastelotto (барабаны) и Tony Levin (бас). Последняя композиция – единственная – была записана не в Ивано-Франковске, а в Остине (США).
Альбом выходит 14 февраля, его можно будет приобрести во всех музыкальных магазинах онлайн. Также действует предварительная продажа на iTunes или Apple Music, купить можно по ссылке.
Де Брянский родился и вырос в Калуше Ивано-Франковской области. С детства занимался музыкой. По настоянию отца поступил в политехнический институт во Львове, но все равно не оставил свое увлечение. Практически сразу талант гитариста оценили в Европе, а затем и в США. Де Брянского пригласили на учебу в знаменитый Berklee College of Music в Бостоне. С 1992 года гитарист живет и работает в Америке.