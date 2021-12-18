"Пытается сохранить позитивный настрой". Стало известно, как Брэд Питт проведет свой день рождения

"Питт находится в постоянной битве за опеку над детьми с бывшей женой Анджелиной Джоли с момента их расставания в 2016 году. Но ситуация по-прежнему тяжелая. Дети – самое важное для него, поэтому он пытается сохранить позитивный настрой и надеется, что следующий год будет лучше. К счастью, его любят и у него большая группа поддержки", – цитирует издание инсайдера.

Контекст:

Джоли и Питт развелись в 2019 году (заявление Джоли подала в 2016-м). Они жили в официальном браке с 2014 года. Свадьба знаменитостей проходила в том самом имении Шато Мираваль, которое сейчас стало поводом для судебного иска.

После развода бывшие супруги долгое время судились за право опеки над их детьми: Мэддоксом (2001), Паксом (2003), Захарой (2005), Шайло (2006) и близнецами Вивьен и Ноксом (2008). Первые трое – ее приемные дети, а трое младших – рожденные ею от актера Брэда Питта. В мае 2021 года суд вынес решение о совместной опеке экс-супругов над детьми. На момент оглашения судебного решения об опеке старший сын пары Мэддокс достиг совершеннолетия.