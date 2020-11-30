  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо

Участники шоу "Лига смеха" на канале "1+1", команда “Наш формат”, тренером которой является украинская певица Наталья Могилевская, побрились налысо. Видео разместили на YouTube-канале "Лига смеха".
По сюжету одного из номеров певица призналась в симпатии к лысым мужчинам. А один из участников номера появился в футболке с портретом украинского журналиста Дмитрия Гордона.
На странице Могилевской в TikTok певица показала, как барберы брили участников "Нашего формата".
"Моя команда готова на все! Каждую игру в этом убеждаюсь", – написала певица.
@nataliya_mogilevskaya
Моя команда готова на всё! Каждую игру в этом убеждаюсь❤️ #рекомендации* оригинальный звук - ERSHOV *
“Это, конечно, глупость, что я люблю лысых мужчин. Главное, чтобы было волосатое сердце. Но стоить отметить, что ряды Евгения Кошевого и Юрия Ткача заметно пополнились, и теперь на "Лиге смеха" лысых участников больше, чем волосатых. Считаю, что это было блестящее выступление, и то, что наши лысины блестели ярче всех, – это правда”, – заявила Могилевская. Комментарий певицы изданию "ГОРДОН" передала пресс-служба исполнительницы.
"Лига смеха" – телевизионные юмористические игры, в которых команды соревнуются в заготовленных сценах, юмористических ответах на заданные вопросы и импровизациях.