  Ради Могилевской ее команда на "Лиге смеха" побрилась налысо

Участники шоу "Лига смеха" на канале "1+1", команда “Наш формат" подготовила сюрприз своей наставнице, украинской певице Наталье Могилевской.

Могилевская: Моя команда готова на все! Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Участники шоу "Лига смеха" на канале "1+1", команда “Наш формат”, тренером которой является украинская певица Наталья Могилевская, побрились налысо. Видео разместили на YouTube-канале "Лига смеха".

По сюжету одного из номеров певица призналась в симпатии к лысым мужчинам. А один из участников номера появился в футболке с портретом украинского журналиста Дмитрия Гордона.

ВИДЕО

Видео: Лига Смеха / YouTube

На странице Могилевской в TikTok певица показала, как барберы брили участников "Нашего формата".

"Моя команда готова на все! Каждую игру в этом убеждаюсь", – написала певица.

“Это, конечно, глупость, что я люблю лысых мужчин. Главное, чтобы было волосатое сердце. Но стоить отметить, что ряды Евгения Кошевого и Юрия Ткача заметно пополнились, и теперь на "Лиге смеха" лысых участников больше, чем волосатых. Считаю, что это было блестящее выступление, и то, что наши лысины блестели ярче всех, – это правда”, – заявила Могилевская. Комментарий певицы изданию "ГОРДОН" передала пресс-служба исполнительницы.

"Лига смеха" – телевизионные юмористические игры, в которых команды соревнуются в заготовленных сценах, юмористических ответах на заданные вопросы и импровизациях.