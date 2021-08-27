"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области

На заглавном фото она позирует на фоне стелы с надписью "Донецкая область", а на видео запечатлена во время посещения Святогорского монастыря.

"Радость и грусть переполняют сегодня мое сердце. Быть так близко к своему дому и одновременно так далеко", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LiliyaPodkopayeva (@podkopayeva_official)