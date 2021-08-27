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30 августа, 2021
 
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"Радость и грусть переполняют сердце". Подкопаева с мужем побывала на своей родине в Донецкой области

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Подкопаева родилась в Донецке в 1978 году
Подкопаева родилась в Донецке в 1978 году
Фото: podkopayeva_official / Instagram

Проживающая в США украинская спортсменка, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева 25 августа опубликовала в Instagram фото и видео, на которых запечатлена вместе с мужем, американским бизнесменом украинского происхождения Игорем Дубинским в Донецкой области, на своей малой родине.

На заглавном фото она позирует на фоне стелы с надписью "Донецкая область", а на видео запечатлена во время посещения Святогорского монастыря.

"Радость и грусть переполняют сегодня мое сердце. Быть так близко к своему дому и одновременно так далеко", – написала она.

Контекст:

Подкопаева родилась в 1978 году в Донецке. Она является обладательницей Кубка Европы, 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Спортсменке также принадлежат титулы абсолютной чемпионки мира по спортивной гимнастике, чемпионки Европы и олимпийской чемпионки.

В 2018 году она вышла замуж за Дубинского, а в сентябре 2019 года в третий раз стала мамой, родив дочь Эвелину.

От предыдущих отношений с украинским бизнесменом Тимофеем Нагорным у Подкопаевой есть приемный сын Вадим (2005) и дочь Каролина (2006).

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донецк, оккупация, Лилия Подкопаева
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