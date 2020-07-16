Redemption. Hurts выпустили клип на песню-исповедь. Видео
Британская группа Hurts представила клип на композицию Redemption. Участник группы, мультиинструменталист Адам Андерсон назвал в Instagram песню исповедальной. "Я хотел бы посвятить песню и видео всем нашим фанатам, особенно всем, кто был с нами с самого начала. Это для вас", – написал он. "Это песня о страхе и сомнениях. Она появилась, как прекрасный момент ясности во время одного из самых проблемных периодов работы над альбомом", – отметил в Instagram вокалист Тео Хатчкрафт. Трек Redemption войдет в альбом Faith. Эта пластинка выйдет в 2020 году после трехлетнего перерыва. Релиз состоится 4 сентября 2020 года.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.