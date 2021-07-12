Бульвар Шоубиз
 
12 июля, 2021
 
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Рената Литвинова, вслед за Беллой Хадид, примерила нашумевшее платье с оголенной грудью

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Согласно задумке дизайнера, декольте Литвиновой прикрыто массивным позолоченным колье в виде бронхов
Согласно задумке дизайнера, декольте Литвиновой прикрыто массивным позолоченным колье в виде бронхов
Фото: renatalitvinovaofficiall / Instagram

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова примерила нашумевшее платье из коллекции Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2021−22, в котором вчера на красной дорожке в Каннах появилась американская супермодель Белла Хадид.

54-летняя Литвинова выложила снимок в обновке в Instagram-сторис. На нем она в черном платье в пол и с глубоким вырезом, полностью оголяющем грудь, стоит в примерочной модного дома Schiaparelli. Декольте артистки прикрыто массивным позолоченным колье в виде бронхов.

screenshot_2021-07-12_at_19.14.03
screenshot_2021-07-12_at_19.14.03

Контекст:

Рената Литвинова родилась 12 января 1967 года в Москве. Актерский кинодебют Литвиновой состоялся в 1989 году – она сыграла эпизодическую роль в фильме режиссера Аллы Суриковой "Две стрелы. Детектив каменного века".

Первая заметная роль Литвиновой была в 1994 году в драме "Увлеченья" украинского режиссера Киры Муратовой. Впоследствии актриса снялась еще в шести фильмах Муратовой, в том числе в мелодраме "Настройщик", которая участвовала во внеконкурсной программе 61-го Венецианского кинофестиваля.

Широкую известность актриса получила в 2000 году после выхода сериала "Граница. Таежный роман". Среди ее режиссерских работ – картины "Нет смерти для меня", "Богиня: Как я полюбила", "Зеленый театр в Земфире", "Крокус/Стрелка", "Последняя сказка Риты", "Петербург. Только по любви".

Литвинова также была лицом известных брендов. В марте 2021 года актриса призналась в бисексуальности.

Теги: мода, платье, Рината Литвинова, актриса, грудь, декольте
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