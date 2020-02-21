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21 февраля, 2020
 
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Рэпер Pop Smoke был застрелен

20-летний рэпер Pop Smoke попал в перестрелку в ночь на 19 февраля.

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На Pop Smoke напали четверо мужчин
На Pop Smoke напали четверо мужчин
Фото: realpopsmoke / Instagram

20-летний американский рэпер Рэпер Pop скончался от полученного огнестрельного ранения. Об этом сообщает TMZ.

После изучения видеозаписей с места преступления стало известно, что на музыканта совершили вооруженное нападение, целю которого являлось не ограбление, а именно убийство.

Преступниками являются четверо мужчин.

Настоящее имя рэпера Pop Smoke – Башар Баракабама Джексон. Он родился 20 июля 1999 года в Нью-Йорке.

В июле 2019 года вышел его дебютный микстейп Meet the Woo. Он сотрудничал с исполнителями Ники Минаж, Скептой, Lil Tjay, Calboy, Трэвисом Скоттом.

Теги: смерть, убийство, перестрелка, нападение, преступление, рэпер, Pop Smoke
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