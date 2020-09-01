Resilient. Кэти Перри в новом клипе показала себя в образе мультипликационной героини. Видео
Американская певица Кэти Перри на своем YouTube-канале презентовала анимационный клип на трек Resilient. В ролике показана зарождающаяся случайно жизнь в виде прорастающего из зерен, удобренных птичьим пометом, растения. В финале ролика под цветущим деревом появляется фигура женщины с ребенком на руках. На ее платье изображены ромашки, что, очевидно, отсылает к биографии Перри. 27 августа певица впервые стала мамой и назвала свою дочь Дейзи Дав, что в переводе с английского языка означает Ромашка Голубка. Песня Resilient вошла в альбом Перри Smile, релиз которого состоялся 28 августа 2020 года.
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