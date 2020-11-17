Рейнольдс и МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба

Новые совладельцы валлийского футбольного клуба "Рексем" актеры Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни заявили, что намерены взять под свою ответственность финансирование команды.

Рейнольдс: Рексем – это имя Фото: ЕРА

Канадский актер и кинопродюсер Райан Рейнольдс вместе с американским коллегой Робом МакЭлхенни стали совладельцами футбольного клуба "Рексем". Об этом сообщается на сайте клуба 16 ноября.

"Хотим поблагодарить Роба МакЭлхенни и Райана Рейнольдса за их профессиональный и взвешенный подход и за время, которое они уже вложили в процесс. Хотим пожелать им удачи в управлении нашим футбольным клубом и с нетерпением ждем того, что принесет будущее", – говорится в публикации.

Актеры уже записали совместное обращения к фанатам футбольного клуба, заявив, что намерены взять под свою ответственность финансирование команды.

На своей странице в Twitter Рейнольдс 16 ноября опубликовал эмблему клуба.

"Рексем" – это имя", – написал он.

"Рексем" – валлийский профессиональный футбольный клуб, расположенный в городе Рексем. Футбольный клуб является многократным обладателем Кубка Уэльса, четвертьфиналистом Кубка Англии и Кубка обладателей кубков УЕФА.