"Рейнольдс – счастливчик". Блейк Лайвли пришла на премьеру мюзикла на Бродвее в блузе с разрезом до пояса

Для мероприятия Лайвли выбрала костюм-тройку от Sergio Hudson Фото: ЕРА

12 февраля 34-летняя Лайвли на своей странице в Instagram опубликовала несколько фото образа, в котором она посетила театр на Бродвее, продемонстрировав костюм, украшения и маникюр.

Ее публикация в соцсети собрала больше 2,5 млн лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Blake Lively (@blakelively)

"Рейнольдс – счастливчик", – написал под публикацией пользователь gandalftheyay.