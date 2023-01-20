  Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео

Съемки ролика с участием Денев и Малика проходили в Париже Фото: Cartier / Facebook

Главную мужскую роль исполнил американский актер Рами Малек. События в ролике происходят в Париже.

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