Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2023
 
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Ричи снял Денев и Малека в рекламе часов Cartier. Видео

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Съемки ролика с участием Денев и Малика проходили в Париже
Съемки ролика с участием Денев и Малика проходили в Париже
Фото: Cartier / Facebook

Французская актриса Катрин Денев сыграла главную роль в рекламе часов Cartier Tank Française. Видео, снятое британским режиссером Гаем Ричи, 18 января опубликовано на YouTube-канале компании Cartier.

Главную мужскую роль исполнил американский актер Рами Малек. События в ролике происходят в Париже.

ВИДЕО
Видео: Cartier / YouTube
Теги: реклама, Катрин Денев, Гай Ричи, Рами Малек, Cartier
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