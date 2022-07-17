Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ

В публикации отмечается, что законодательство Пуэрто-Рико предусматривает до 50 лет лишения свободы за инцест.

15 июля в комментарии Deadline адвокат Рики Мартина Марти Сингер заявил, что племянник артиста, который является сыном старшей сестры певца, борется с "серьезными проблемами психического здоровья", а его клиент никогда не был и не будет вовлечен в "сексуальные либо романтические отношения с ним".

По словам Сингера, он надеется, что истец получит надлежащую помощь, а суд, узнав "истинные факты", примет соответствующее решение и закроет дело.

Заседание суда состоится 21 июля в Пуэрто-Рико.