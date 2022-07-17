Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ

В публикации отмечается, что законодательство Пуэрто-Рико предусматривает до 50 лет лишения свободы за инцест.
15 июля в комментарии Deadline адвокат Рики Мартина Марти Сингер заявил, что племянник артиста, который является сыном старшей сестры певца, борется с "серьезными проблемами психического здоровья", а его клиент никогда не был и не будет вовлечен в "сексуальные либо романтические отношения с ним".
По словам Сингера, он надеется, что истец получит надлежащую помощь, а суд, узнав "истинные факты", примет соответствующее решение и закроет дело.
Заседание суда состоится 21 июля в Пуэрто-Рико.
Рики Мартин родился 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.
В апреле 2016 года Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года пара объявила о помолвке. В январе 2018-го Мартин и Йосеф сочетались браком.
24 декабря 2018 года суррогатная мать родила им дочь Люсию Мартин-Йосеф. Пара сообщила о рождении дочери 31 декабря. Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года родила суррогатная мать.