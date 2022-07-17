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17 июля, 2022
 
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Рики Мартину грозит 50 лет лишения свободы за интимные отношения с племянником – СМИ

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Рики Мартин состоит в браке со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом
Рики Мартин состоит в браке со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом
Фото: ricky_martin / Instagram

21-летний племянник 50-летнего пуэрто-риканского певца и актера Рики Мартина Дэннис Санчес обратился в суд с иском против знаменитости, обвинив его в физическом и психологическом насилии во время интимных отношений, которые длились семь месяцев. Об этом 13 июля написало испанское спортивное издание Marca.

В публикации отмечается, что законодательство Пуэрто-Рико предусматривает до 50 лет лишения свободы за инцест.

15 июля в комментарии Deadline адвокат Рики Мартина Марти Сингер заявил, что племянник артиста, который является сыном старшей сестры певца, борется с "серьезными проблемами психического здоровья", а его клиент никогда не был и не будет вовлечен в "сексуальные либо романтические отношения с ним".

По словам Сингера, он надеется, что истец получит надлежащую помощь, а суд, узнав "истинные факты", примет соответствующее решение и закроет дело.

Заседание суда состоится 21 июля в Пуэрто-Рико.

Контекст:

Рики Мартин родился 24 декабря 1971 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Стал известен во всем мире после выхода композиции Livin’ la Vida Loca в 1999 году.

В апреле 2016 года Мартин начал встречаться со шведско-сирийским художником Джваном Йосефом. В ноябре того же года пара объявила о помолвке. В январе 2018-го Мартин и Йосеф сочетались браком.

24 декабря 2018 года суррогатная мать родила им дочь Люсию Мартин-Йосеф. Пара сообщила о рождении дочери 31 декабря. Также у певца есть два сына – близнецы Маттео и Валентино, которых в августе 2008 года родила суррогатная мать.

Теги: скандал, Рики Мартин, певец
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