Ризатдинова примерила образ блондинки

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова разместила в Instagram фото, для которого позировала в образе блондинки.
"В стиле 1980-х", – написала она.
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В стиле 80х * Совместный проект @jetsetterua & @bulgariofficial Photo: Катерина Ніколайчук Idea, MUA: Ігор Ігнатенко MUA Assistant: Марія Чучкалова Hair: Дмитро Пелимський Style: Ігор Ігнатенко, Лукерія Покровська Produсer: Діна Петрусенко Вбрання: A/Raise, Artemklimchuk Прикраси: BVLGARI (Київ, ТЦ Mandarin Plaza, Басейна, 6)
Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).
В шестом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.