Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия

Знаменитость посвятила публикацию их 18-летию.

Контекст:

Джулия Робертс родилась в 1967 году в Атланте, штат Джорджия. Она обладательница премий "Золотой глобус", "Оскар", BAFTA, премии Гильдии киноактеров США.

В 2002 году актриса вышла замуж за американского оператора Дэниела Модера. В 2004-м у пары родилась двойня – дочь Хезел Патриша и сын Финнеас Уолтер. Спустя три года актриса стала матерью в третий раз, родив сына Генри.

Брак с Модером – второй в биографии актрисы. Ранее она была замужем за музыкантом Лайлом Ловеттом.