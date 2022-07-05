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05 июля, 2022
 
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Джулия Робертс показала поцелуй с мужем в честь 20-летия брака

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Робертс: Не могу перестать улыбаться, не могу перестать целоваться
Робертс: Не могу перестать улыбаться, не могу перестать целоваться
Фото: ЕРА

Американская актриса Джулия Робертс 5 июля разместила архивное фото, на котором запечатлена во время поцелуя со своим мужем, оператором Дэниелом Модером. Она посвятила публикацию 20-летию их семейной жизни.

"20. Не могу перестать улыбаться, не могу перестать целоваться",  подписала она фото.

Контекст:

Джулия Робертс родилась в 1967 году в Атланте, штат Джорджия. Она обладательница премий "Золотой глобус", "Оскар", BAFTA, премии Гильдии киноактеров США.

Робертс и Модер поженились в 2002 году. В 2004-м у пары родилась двойня – дочь Хезел Патриша и сын Финнеас Уолтер. Спустя три года актриса стала матерью в третий раз, родив сына Генри.

Брак с Модером – второй в биографии актрисы. Ранее она была замужем за музыкантом Лайлом Ловеттом.

Теги: Джулия Робертс, семья, актриса
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